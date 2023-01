Lisa Marie Presley soll neben ihrem Sohn in Graceland beerdigt werden

«Lisa Maries letzte Ruhestätte wird in Graceland sein, neben ihrem geliebten Sohn Ben», heisst es in dem Statement. Benjamin Keough hatte 2020 im Alter von 27 Jahren Suizid begangen. Graceland, das vormals von Elvis Presley bewohnte Anwesen, befindet sich in Memphis, Tennessee. Der grösste Teil der Familie Presley ist im Garten begraben, darunter Elvis und seine Eltern Gladys und Vernon.