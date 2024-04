Lisa Rinna: Sexy Auftritt mit ihren Töchtern auf dem roten Teppich

Bei den achten Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards wurde Amelia Hamlin als «Model of the Year» ausgezeichnet, was ihre Familie mit ihr feierte. Auch Vater Harry Hamlin (72) war anwesend. Doch besonders viel Aufmerksamkeit erregten die Hamlin–Töchter mit ihrer Mutter. «Real Housewives of Beverly Hills»–Star Rinna trug ein langärmeliges helles Seidenkleid von Wiederhoeft aus der Herbst/Winter 2024–Kollektion mit V–Ausschnitt und mehr als einem Dutzend schwarzen Schleifen, die um ihren gesamten Körper und ihre Arme gebunden waren. Ihre brünetten Locken hatte sie nach hinten frisiert.