Lisa Straube: Daran starb ihr Sohn Xavi mit nur vier Monaten

Die 25–Jährige hatte am 9. Februar vom Verlust ihres zweiten Sohns berichtet, Xavi wurde demnach nur vier Monate alt. Straube postete neben diesem Text unter anderem ein kurzes Video in Schwarzweiss, in dem ihr Partner den gemeinsamen seinen Sohn noch auf dem Arm hält und ihm liebevoll Küsse gibt. Zu einem weiteren Bild ihres Kindes brachte sie ihre Hilflosigkeit zum Ausdruck: «Wie soll ich das überleben, wie schafft man das?», fragt sie sich angesichts ihres «schlimmsten Albtraums», der gerade Realität geworden sei.