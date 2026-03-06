Lisa Straube erstattet nach Tod ihres Sohnes Strafanzeige

Verbale Angriffe auf verstorbenen Sohn

Besonders schmerzhaft und belastend empfindet die 25–Jährige jene verbalen Angriffe, die sich nicht gegen sie selbst, sondern direkt gegen ihr verstorbenes Kind richten. «Besonders diejenigen, die unser totes Kind mit dem Abscheulichsten beleidigt haben, will ich vor Gericht in die Augen sehen», erklärte Straube im Gespräch mit der Zeitung entschlossen. Für die junge Mutter ist dieser Schritt eine Frage des Prinzips und des Respekts vor dem Verstorbenen: «Da geht es um die Würde meines Babys – und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Für Xavi.»