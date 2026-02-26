Lisa Straube teilt emotionale Botschaft an ihren Ehemann Furkan

Emotionale Worte von Furkan

Auch Furkan leidet. Über seine Instagram–Storys teilte er ein Foto vom Grab seines verstorbenen Sohnes – zu erkennen sind viele Blumen. Er wolle teilen, wie schön und bunt das Grab sei. «Ich hoffe, dass das für immer so bleibt. Und wir als Familie, wir kümmern uns auch drum», sagt er. «Es macht mir einfach immer wieder Freude, wenn es hier am Grab so schön aussieht, denn hier bin ich meinem kleinen Engel am nächsten. Und es gibt mir einfach sehr, sehr viel Kraft, weil das der einzige Ort ist, wo ich das Gefühl hab, dass ich mit ihm kommunizieren kann.»