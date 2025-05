Liste der reichsten Briten: König Charles legt zu

Charles' Vermögen ist allerdings offenbar ohne sein Zutun gewachsen. Der gestiegene Wohlstand soll grösstenteils auf das von seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II. (1926–2022), geerbte Anlageportfolio zurückzuführen sein. Dazu gehören unter anderem die privaten royalen Anwesen Sandringham in Norfolk und Balmoral in Aberdeenshire, die beide früher der Königin gehörten, und nun zu den Vermögenswerten des Königs beitragen. In die Berechnungen fliesst der «Sunday Times» zufolge nur Privatvermögen ein und kein Besitz der Krone.