Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro mit 92 Jahren gestorben

Die kanadische Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro ist tot. Sie starb laut eines Berichts der «New York Times» am vergangenen Montag (13. Mai) im Alter von 92 Jahren in ihrem Zuhause in Ontario. Dies habe ihr Management bestätigt. Munro machte sich vor allem als Kurzgeschichtenautorin einen Namen und widmete sich in ihren Erzählungen häufig Frauen, die in beschaulichen Städtchen auf dem Land aufwachsen – so wie die 1931 geborene Schriftstellerin selbst. Zu ihren Werken zählen unter anderem «Lives of Girls and Women» und «The Love of a Good Woman».