Litt Prinz Philip vor seinem Tod jahrelang an einer Krebserkrankung?

Auch über den letzten Abend des Herzogs berichtet Vickers und zeichnet dabei das Bild eines Mannes, der bis zum Schluss seinen eigenen Kopf durchsetzen wollte. Angeblich soll Philip den Krankenschwestern entwischt sein, um sich mit Hilfe seines Gehwagens in den sogenannten Oak Room zu begeben und dort ein Bier zu trinken. Am darauffolgenden Morgen habe er sich nach einem Bad unwohl gefühlt und sei dann friedlich eingeschlafen.