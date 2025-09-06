Little-Mix-Sängerin Perrie Edwards verkündet erneute Schwangerschaft

«Einfach schrecklich»

Rund ein Jahr nach der Geburt erfuhr sie während der Proben für die letzte Tour von Little Mix im Jahr 2022, dass sie erneut schwanger war. «Und dann gingen wir zu einem Ultraschall in der 20. Woche, aber wir waren in der 22. Woche, und das war einfach der schlimmste Tag meines Lebens. Einfach schrecklich», erzählte sie, wie sie von der zweiten Fehlgeburt erfuhr. «Und ich wusste einfach, dass bei dem Scan etwas nicht stimmte, und er ging immer wieder dasselbe durch... Ich habe noch nie eine ausserkörperliche Erfahrung gemacht, bei der alles in Zeitlupe abläuft.» Sie fügte hinzu: «Es ist komisch, denn als es das erste Mal passierte, dachte ich, weil es so früh war, dass ich dachte: Oh, das ist hart. Aber ich denke, wenn man in der 24. Woche ist und alles geplant hat, wie das Zimmer und all diese Dinge, ist es wirklich hart.»