Live-Konzert aus Bunker: Göring-Eckardt und Co. danken Joko & Klaas

Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) haben zum Staffelauftakt von «Joko & Klaas gegen ProSieben» am Dienstagabend (19. April) 15 Minuten Sendezeit gewonnen. Erneut haben die beiden Moderatoren ihre Reichweite genutzt, um ein ernstes Thema anzusprechen. Das Duo zeigte am Mittwochabend ein Live-Konzert aus einem ukrainischen Bunker, in dem die Band Selo i Ludy derzeit ums Überleben kämpft. Auf den sozialen Medien ernten die beiden für ihre Aktion grossen Zuspruch - auch von deutschen Politikern.