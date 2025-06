Live-Verkündung im «ZDF-Fernsehgarten»: Andrea Kiewel hat sich verlobt

Andrea Kiewels Verlobter kämpft in Israel

Seitdem die Hamas im Oktober 2023 Israel überfiel, kämpft Kiewels Partner wieder an der Front, wie sie in einem Beitrag in der «Jüdischen Allgemeine» erzählte. «‹Andrea. Ich bekam einen Anruf. Ich gehe.› Es sind die Sätze, die ich am meisten gefürchtet habe. Mein Mann zieht die Jeans aus und die Uniform an. Ich bin die Freundin eines Soldaten. Er zieht in diesen Krieg. Um dieses Land, in welches sich seine Familie vor den Nazis retten konnte, zu verteidigen. Er würde sein Leben für dieses, sein Land geben. Es ist in seiner DNA verankert. Ich liebe ihn unendlich dafür.» Ihr Freund sei trotz aller Gefahren ihr «Fels in der Brandung».