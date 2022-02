Liverpool-Trainer Jürgen Klopp für den British LGBT Award nominiert

Klopp hatte sich im August des vergangenen Jahres zu einem Gespräch mit den Kop Outs getroffen, einer LGBT+-Fangruppierung des FC Liverpool. Thema der Unterhaltung waren unter anderem homophobe Fangesänge seiner «Reds», die Klopp mit den Worten verurteilte: «Die [...] Lieder sind völlige Zeitverschwendung und wenn du an das glaubst, was du da singst, dann bist du ein Idiot.» Er «werde nie verstehen, warum man in einem Fussballstadion ein Lied gegen etwas singt».