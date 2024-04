Liz Hurley über Affären-Gerüchte mit Prinz Harry: «Es war absurd»

Elizabeth Hurley: «Nicht schuldig»

«Das war haarsträubend», entgegnete die 58–Jährige laut «People» in der Show «Watch What Happens Live with Andy Cohen» auf die Frage eines Fans. Sie fügte über Harry und die Spekulationen an: «Er sagte: ‹Sie war Engländerin. Sie war älter als ich. Es war in Gloucestershire.› Und es wurde der Schluss gezogen: ‹Ah, das ist Elizabeth.›» Es sei «absurd und lächerlich» gewesen, fügte Hurley hinzu. «Es war, als würde man sagen: ‹Er sieht toll aus. Er ist Amerikaner.› Oh, es ist Andy Cohen.» Die Britin gab zudem über Harry an: «Ich habe ihn noch nie in meinem Leben getroffen.» Bereits im Dezember 2022 und damit kurz vor Buchveröffentlichung im Januar 2023 hatte sich Hurley zu der Passage in der Autobiografie geäussert. Der «Sunday Times» sagte sie angesprochen auf die Gerüchte: «Auf keinen Fall. Nicht ich. Nicht schuldig.»