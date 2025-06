Liz Hurley und Billy Ray Cyrus: Das sagt Miley Cyrus zur Beziehung

Billy Ray und Tish Cyrus hatten 1993 geheiratet, nach der Scheidung im Jahr 2022 folgte für ihn eine kurze Ehe mit Firerose. Sie hat 2023 den Schauspieler Dominic Purcell (55) geheiratet. Mit einem innigen Foto auf Instagram haben Hurley und Billy Ray Cyrus am Ostersonntag ihre Beziehung offiziell gemacht. Die Bekanntgabe überraschte die Fans, denn niemand hatte die beiden zuvor in Verbindung gebracht. Kürzlich zeigte er sich mit der Schauspielerin in Italien und feierte mit ihr dort das gemeinsame Red–Carpet–Debüt. Zu einem Video schwärmte der Sänger auf Instagram: «Mit meiner wunderschönen Freundin in Rom.»