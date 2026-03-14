Liz Hurley und Sohn Damian: Stylisches Duo beim Cheltenham Festival

Elizabeth Hurley (60) und Sohn Damian Hurley (23) liessen sich den vierten und letzten Tag beim Pferderennen in Cheltenham nicht entgehen. Bei dem Event in Gloucestershire stieg laut «Daily Mail» die Temperatur am Freitag nicht über zehn Grad, weshalb viele der Anwesenden auf warme Mäntel und Pullover setzten. Mutter und Sohn wählten dabei besonders stylische Looks.