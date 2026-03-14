Liz Hurley und Sohn Damian: Stylisches Duo beim Cheltenham Festival

Elizabeth Hurley (60) und Sohn Damian Hurley (23) liessen sich den vierten und letzten Tag beim Pferderennen in Cheltenham nicht entgehen. Bei dem Event in Gloucestershire stieg laut «Daily Mail» die Temperatur am Freitag nicht über zehn Grad, weshalb viele der Anwesenden auf warme Mäntel und Pullover setzten. Mutter und Sohn wählten dabei besonders stylische Looks.
Britische Promi–Riege anwesend
Elizabeth Hurley trug einen schwarz–weiss gemusterten Midimantel, zu dem sie schwarze Stiefel kombinierte. Den Look komplettierte sie mit einer flauschigen Mütze, einer Statement–Sonnenbrille und einer kleinen Handtasche in Schwarz. Ihr Sohn wählte einen cremefarbenen Rollkragenpullover und trug dazu einen khakifarbenen Wollmantel mit passender Hose. Auch der 23–Jährige kombinierte zu seinem eleganten Look eine Sonnenbrille.
Das Rennen liessen sich zahlreiche britische Promis nicht entgehen. So waren laut «The Sun» Schauspielerin Hannah Waddingham (51), Moderator Jeremy Clarkson (65), Schauspieler Hero Fiennes Tiffin (28) oder Christian Horner (52) und Geri Halliwell (53) anwesend. Auch die Royals waren vertreten. Prinzessin Anne (75) und ihre Kinder Zara Tindall (44) und Peter Phillips (48) waren mit von der Partie.