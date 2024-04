Liz Truss erinnert sich an das letzte Treffen mit Queen Elizabeth II.

«Scharfsinnig und witzig»

Die historische Begegnung fand am 6. September 2022 auf Schloss Balmoral statt – zwei Tage vor dem Tod von Queen Elizabeth II. Dabei entstand das letzte öffentliche Foto der Monarchin. Lächelnd und auf einen Spazierstock gelehnt, hatte die Queen Liz Truss begrüsst, um sie zur Premierministerin zu ernennen. «Wir haben etwa 20 Minuten damit verbracht, über Politik zu diskutieren. Sie hatte ein Gespür für alles, was geschah, und war ausserdem scharfsinnig und witzig», schreibt Liz Truss in dem Buch, das am 16. April in Grossbritannien und den USA erscheint.