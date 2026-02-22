Liza Minnelli rechnet mit den Oscars und Lady Gaga ab

Buchstäblich fünf Minuten vor ihrem Auftritt habe der Bühnenmanager dann erklärt, sie müsse in einen Rollstuhl – möglicherweise auch wegen der aufgeheizten Atmosphäre nach dem Vorfall zwischen Will Smith und Chris Rock am selben Abend. Minnelli habe sich gewehrt, doch die Ansage war unmissverständlich: Rollstuhl oder gar kein Auftritt. «Sie war so erschüttert, dass sie völlig aus dem Konzept geriet», so Feinstein. «Können Sie sich vorstellen, plötzlich von Millionen Menschen so gesehen zu werden, wie man nicht gesehen werden will?»