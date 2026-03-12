Liza Minnelli wird 80: Der letzte Star einer versunkenen Ära

«Stellt man sich Hollywood als eine Art Königsfamilie vor, dann wäre sie sicher unsere Kronprinzessin», sagte der grosse Entertainer Fred Astaire (1899–1987) in dem Dokumentarfilm «Das gibt's nie wieder» über sie. Das war 1974 und vielleicht auch etwas voreilig, denn auf dem weiteren Lebensweg der Liza Minnelli taten sich etliche Abgründe auf. Andererseits hat Astaire damit den Nagel auf den Kopf getroffen, denn wenn es eine Kronprinzessin gab, konnte das nur Liza Minnelli sein.