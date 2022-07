Lizzo: Vom Leben im Auto auf die grosse Bühne

Nach dem Tod ihres Vaters lebte sie in ihrem Auto

Kurze Zeit später ereilte sie ein schwerer Schicksalsschlag. Rückblickend sagt sie, dass 2009 das schwerste Jahr in ihrem Leben gewesen sei. Zwei Jahre nach Beginn ihres Studiums starb ihr Vater. Er sei ihr grösster Fan und Unterstützer gewesen. Sie brach ihr Studium ab, lebte erst bei Freunden und letztlich in ihrem Auto. Im Interview mit dem US-Sender CBS News erinnerte sie sich 2020 zurück: «Es war einfach, weil ich depressiv war. Ich hatte kein Ziel, ich hatte das Gefühl, dass ich nicht dazu bestimmt war, Musikerin zu werden oder irgendetwas.» Da sie Freunden nicht mehr zur Last fallen wollte, blieb ihr nur ihr Auto, ein Subaru, als Rückzugsort. «Das war für eine gewisse Zeit mein Zuhause. Ich habe Thanksgiving in diesem Auto verbracht und ich erinnere mich, wie ich mich in den Schlaf geweint habe.»