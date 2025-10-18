LOC-Methode: Das steckt hinter der Haarpflegeroutine für Locken

Schritt 2: Haaröl versiegelt

Jetzt kommt der Schritt, der oft den grössten Unterschied macht: das Haaröl. Es schliesst die Feuchtigkeit ein, die der Leave–in zuvor eingebracht hat. Wichtig dabei ist, dass wirklich nur eine kleine Menge verwendet wird. Pro Haarpartie reichen etwa ein bis zwei Tropfen völlig. Zu viel Öl kann die Locken beschweren und fettig wirken lassen. Ideal sind Öle mit leichten Emulgatoren, da sie sich besser mit Wasser verbinden und das Haar nicht verkleben.