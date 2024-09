Lohnt sich der Umstieg? Das neue iPhone 16 und iPhone 16 Pro im Test

Die High–End–Modelle: Das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max

Auch die beiden Pro–Varianten gibt es in den neuesten Ausführungen erneut in einer grösseren und einer kleineren Ausführung. Das iPhone 16 Pro wächst in der Höhe von 146,6 auf 149,6 Millimeter an und ist mit 71,5 statt 70,6 mm auch etwas breiter. Die Tiefe bleibt mit 8,25 mm identisch, das Gewicht ist nun mit 199 statt 187 Gramm etwas üppiger geworden. Auch bei den Pro–Max–Modellen wird es grösser und schwerer: Statt 159,9 mm Höhe und 76,7 mm Breite sind die Abmessungen auf 163 mm Höhe und 77,6 mm Breite angewachsen. Hier bleibt die Tiefe ebenso mit 8,25 mm identisch, das Gewicht wächst nochmal um 6 auf jetzt 227 Gramm an. Ein für ein Smartphone schon recht massive Werte.