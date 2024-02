«LOL» bekommt im Oktober ein Halloween-Special

Die beliebte Comedyshow «LOL: Last One Laughing» bekommt ein weiteres Special spendiert. «Nach dem festlichen ‹XMAS–Special 2023› wird es 2024 schaurig–komisch bei ‹LOL: Last One Laughing›. Im Oktober startet das ‹LOL: Last One Laughing Halloween Special›. Erschrecken erlaubt – lachen nicht!», kündigt Amazon Prime im Rahmen seines zehnjährigen Jubiläums neben vielen weiteren Highlights an.