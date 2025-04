«LOL»: Die bisherigen Sieger und grössten Wiederholungstäter

Ab dem 17. April heisst es bei Prime Video wieder: Mundwinkel nach unten ziehen und auf keinen Fall lachen! Die Comedy–Show «LOL: Last One Laughing» geht in ihre sechste reguläre Staffel und kann neben kompletten Frischlingen auch zwei «LOL»–Veteranen vorweisen. So oder so wird das Format am Ende einen neuen Sieger oder eine neue Siegerin vorweisen können – denn auch die beiden zurückkehrenden Stars konnten noch nicht triumphieren.