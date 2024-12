«LOL» geht in die sechste Runde: Neue Staffel kommt im Frühjahr

«Die Show ist mir richtig ans Herz gewachsen»

Während über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 2025 bisher nur spekuliert werden kann, ist Michael Bully Herbig (56) als Gastgeber wieder gesetzt. «LOL: Last One Laughing ging erstmals am 1. April 2021 an den Start. In den letzten 4 Jahren sind 2 LOL–Specials und 6 Staffeln entstanden. Das klingt nach 'nem echten Comedy–Dreisatz!», erklärt der 56–Jährige. «Mich freut es riesig, dass LOL die Leute so glücklich macht. Die Show ist mir richtig ans Herz gewachsen!»



Auch in der sechsten Staffel soll es sechs Folgen geben. Der Sieger oder die Siegerin erhält 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden. Die fünfte Staffel ging am 28. März 2024 an den Start. Damals waren dabei: Comedy–Legende Otto Waalkes (76), Schauspieler Elyas M'Barek (42), Moderatorin Ina Müller (59), Schauspielerin Meltem Kaptan (44) sowie die Comedians Ralf Schmitz (50), Michael Kessler (57), Mirja Boes (53), Hazel Brugger (31), Torsten Sträter (58) und Olaf Schubert (57).