«LOL: Last One Laughing»: Auch Ina Müller und Elyas M'Barek dabei?

Die Stars kämpfen um 50.000 Euro

Wie «Bild» am Donnerstag berichtete sollen sich in der fünften Staffel auch Sängerin und Moderatorin Ina Müller (58) sowie Schauspieler Elyas M'Barek (41) der Herausforderung stellen, nicht zu lachen. Denn das ist der Witz an der Comedyreihe: Wer über die lustigen Einlagen der Co–Stars lachen muss, fliegt raus. 40 Kameras halten jede noch so kleine Regung fest. Der Sieger erhält 50.000 Euro für den guten Zweck.