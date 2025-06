«LOL: Last One Laughing» bekommt eine siebte Staffel

Es ist offiziell: «LOL: Last One Laughing» geht in die nächste Runde. Prime Video hat die Produktion einer siebten Staffel der Comedyshow bestätigt. 2026 wird Michael Bully Herbig (57) erneut zehn Entertainment–Stars in die berüchtigte Wohnung einladen, wo nur eine Regel zählt: Bloss nicht lachen!