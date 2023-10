«LOL: Last One Laughing»: Datum für das Weihnachtsspecial steht fest

All–Stars treten im Doppelpack gegeneinander an

Mit dabei ist natürlich der gewohnte Gastgeber Michael Bully Herbig (55), der viele bekannte Gesichter ins «LOL»–Bergchalet einlädt. Das Besondere: Im «XMAS Special» treten die Stars unter dem Motto «Stille Nacht. Keiner lacht» nicht als Einzelkämpfer, sondern in Teams an. Diese sind: Anke Engelke (57) und Bastian Pastewka (51), Carolin Kebekus (43) und Teddy Teclebrhan (40), Martina Hill (49) und Kurt Krömer (48) sowie Michelle Hunziker (46) und Rick Kavanian (52). Unter dem Weihnachtsbaum gilt es, mehr als drei Stunden lang jegliches Lachen zu vermeiden. Das ist aber gar nicht so einfach, da die anderen Teams natürlich alles daran setzen, die Mitstreiter zum Bewegen der Mundwinkel zu kriegen. Ob Anke Engelke und Kurt Krömer dabei einen Vorteil haben? Sie sind nämlich schon zum vierten Mal in der Show dabei.