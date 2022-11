«LOL: Last One Laughing» geht bei International Emmys leer aus

Die deutsche Version der Comedy-Show «LOL: Last One Laughing» hat den International Emmy verpasst. Die Constantin-Entertainment-Produktion mit Michael «Bully» Herbig (54) ging leer aus. Stattdessen gewann das australische Reality-Format «Liebe im Spektrum» den Preis in der Kategorie «Non-scripted Entertainment». In der Sendung geht es um Menschen mit Autismus, die beim Erkunden der Dating-Welt begleitet werden.