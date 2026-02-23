«LOL: Last One Laughing»: Siebte Staffel kommt erst im Mai

Bereits Anfang Juni 2025 bestätigte Prime Video die Produktion einer siebten Staffel. Im Rahmen einer Präsentation kommender deutscher Prime–Video–Originals wurde auch mitgeteilt, dass wieder Michael Bully Herbig (57) die Comedyshow präsentiert. Der Streamingdienst setzt auf sein bewährtes Erfolgsrezept: Über 40 Kameras werden sechs Stunden lang jede noch so kleine Regung der Kandidaten und Kandidatinnen festhalten, während Herbig im Kontrollraum alles überwacht. Wer zweimal lacht, fliegt raus – dem oder der Lach–Resistentesten winken wieder 50.000 Euro für einen guten Zweck.