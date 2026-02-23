«LOL: Last One Laughing»: Siebte Staffel kommt erst im Mai

Das Startdatum für die neue Staffel von «LOL: Last One Laughing» steht fest. Und dabei erwartet die Fans eine Überraschung: Denn im Gegensatz zu den Vorjahren ist es 2026 statt zu Ostern erst zu Christi Himmelfahrt im Mai soweit.
Welche Promis sind dabei?
Wie Prime Video am Montag verkündet hat, wird die inzwischen siebte Staffel der Nicht–Lachen–Challenge ab dem 14. Mai verfügbar sein. Welche Prominenten dabei sein werden, werde «in den nächsten Wochen» bekanntgegeben. Der Streamingdienst verriet aber, dass sich erneut zehn «Entertainment–Stars» dem Anti–Lach–Wettkampf stellen werden.
Bereits Anfang Juni 2025 bestätigte Prime Video die Produktion einer siebten Staffel. Im Rahmen einer Präsentation kommender deutscher Prime–Video–Originals wurde auch mitgeteilt, dass wieder Michael Bully Herbig (57) die Comedyshow präsentiert. Der Streamingdienst setzt auf sein bewährtes Erfolgsrezept: Über 40 Kameras werden sechs Stunden lang jede noch so kleine Regung der Kandidaten und Kandidatinnen festhalten, während Herbig im Kontrollraum alles überwacht. Wer zweimal lacht, fliegt raus – dem oder der Lach–Resistentesten winken wieder 50.000 Euro für einen guten Zweck.
Die Show, die erstmals 2021 gezeigt wurde, ist das erfolgreichste und am längsten laufende deutsche Originalformat bei Prime Video. «LOL» wurde bereits mit dem Deutschen Comedypreis sowie dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und für den International Emmy nominiert.
2025 gewann Ralf Schmitz
Die sechste Staffel ging Anfang Mai 2025 zu Ende. Darin traten die Wiederholungstäter Hazel Brugger und Ralf Schmitz sowie die Debütanten Giovanni Zarrella, Florian David Fitz, Jürgen Vogel, Riccardo Simonetti, Till Reiners, Ariane Alter, Lutz van der Horst und Helene Bockhorst an. Den Sieg sicherte sich Ralf Schmitz.
2026 soll noch ein weiteres «LOL»–Format erscheinen. Bei den Bambis im November kündigte Comedienne Hazel Brugger (32) das Spin–off «LOL Next» an, das sie moderieren wird. Darin treten zehn aus dem Internet bekannte Comedy–Stars in vier Episoden an. Die Regeln sind noch härter als im Original: Wer nur einmal lacht, scheidet sofort aus.