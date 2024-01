«LOL» mit Elyas M'Barek und Ina Müller: So reagieren die Stars

Zu Ostern startet bei Amazon Prime Video das beliebte Comedy–Format «LOL: Last One Laughing» in die mittlerweile fünfte Staffel – mit einigen hochkarätigen Neuzugängen. So hat Amazons Streamingdienst am heutigen Tag das Mitwirken von Comedy–Legende Otto Waalkes (75), «Fack ju Göhte»–Star Elyas M'Barek (41) und Moderatorin Ina Müller (58) offiziell bestätigt. Einige der neuen Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben in der Zwischenzeit auch schon auf die Ankündigung reagiert.