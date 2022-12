Lola Weippert im Catsuit mit Durchblick

Nina Chuba zweimal ausgezeichnet

Bei der Veranstaltung in Bochum wurden am Donnerstagabend in der Jahrhunderthalle unter anderem Clueso (42), Kraftklub und Peter Fox (51) ausgezeichnet. Nina Chuba (24) erhielt gleich zwei Preise, «Bester Newcomer Act» und «Bester HipHop/RnB Song». Live-Auftritte gab es etwa von Marteria (40) und Nico Santos (29). Die Verleihung ist ein Jahr lang in der ARD Mediathek zu sehen.