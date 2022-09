Lollapalooza Berlin: Smudo mit Schiene auf der Bühne

«Sechs Wochen Schiene»

Einen Tag nach seinem Bühnenunfall am 26. August hat Smudo sich persönlich bei seinen Fans gemeldet. Via Instagram verriet er, was genau passiert war und wie es ihm inzwischen ging. «Gibt schlechtere Orte, sich die Patellasehne durchzuspringen als auf Tourabschluss on Stage. Danke alle für die rührenden Genesungswünsche», schrieb Fanta-4-Rapper Smudo unter ein Foto des Auftritts.