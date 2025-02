Lollapalooza in Berlin: Justin Timberlake als Hauptact bestätigt

Auch diese Festivals feiern 2025 Jubiläum

Neben dem Berliner Lollapalooza feiern auch weitere deutsche Festivals in diesem Jahr besondere Jubiläen. Allen voran die Zwillingsfestivals Rock im Park und Rock am Ring, die wie immer parallel am Pfingstwochenende vom 6. bis zum 8. Juli stattfinden. Die Nürnberger Ausgabe begeht mit Künstlern wie Slipknot und Rise Against ihr 30. Jubiläum, die Ausgabe am Nürburgring ist mit 40 Jahren sogar noch älter.