London Critics' Circle Film Awards: Daniel Craig erhält Ehrenpreis

Die Kritikerorganisation London Critics' Circle (kurz LCC) hat an diesem Mittwoch (8. Januar) den diesjährigen Preisträger für den «Dilys Powell Award for Excellence in Film» bekanntgegeben. Der britische Schauspielstar Daniel Craig (56) wird den Ehrenpreis bei den 45. London Critics' Circle Film Awards erhalten. Die Preisverleihung findet am 2. Februar 2025 im Londoner May Fair Hotel statt.