London Fashion Week: Harry Styles nimmt neben Anna Wintour Platz

Harry Styles (30) hat an diesem Freitag (13. September) die Show von S.S. Daley auf der Londoner Fashion Week besucht. Der britische Musikstar, der sich zuletzt selten in der Öffentlichkeit zeigte, nahm neben «Vogue»–Chefin Anna Wintour (74) Platz. Mit dem Liverpooler Designer Steven Stokey–Daley soll Styles laut «Elle» bereits mehrfach zusammengearbeitet haben, unter anderem für sein Musikvideo zu «Golden». Er soll auch an der Marke beteiligt sein.