Longevity: Drei Rezepte für ein langes, gesundes Leben

Lange leben – und das möglichst gesund: Während lange Zeit die Genetik als entscheidender Faktor galt, zeigen neue wissenschaftliche Erkenntnisse, dass nur etwa ein Viertel unseres Alterungsprozesses tatsächlich vorbestimmt ist. Der überwiegende Teil liegt in unserer eigenen Hand – und beginnt auf dem Teller. Die Autorin und Food–Expertin Sibylle Sturm widmet sich in ihrem Buch «Longevity – Einfache Rezepte für ein gesundes und langes Leben» (ars vivendi) der Frage, wie Ernährung unseren Körper nachhaltig stärken kann. Drei Rezepte gibt es hier.