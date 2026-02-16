Lootboxen und Co.: Glücksspiel im Kinderzimmer soll verboten werden

Ein Klick, ein kurzer Nervenkitzel – und schon ist wieder Geld weg. Was früher am Spielautomaten passierte, findet heute oft unauffällig im Kinderzimmer statt: Videospiele locken mit Lootboxen, Zufallsgewinnen und bunten Animationen, die echtes Geld kosten, aber wie harmlose Spielchen wirken. Kritiker warnen seit Jahren vor Mechaniken, die suchtähnliches Verhalten auslösen können, fehlender Transparenz und gezielter Ansprache junger Spieler. Nun wagt Verbraucherschutzministerin Stefanie Hubig (SPD) einen erneuten Vorstoss und stellt die grundsätzliche Frage, ob Glücksspiel im digitalen Gewand für Kinder überhaupt noch erlaubt sein darf.