Sie haben den ESC-Vorentscheid gewonnen. Haben Sie das mittlerweile realisiert?

Chris Harms: So langsam haben wir verstanden, was da so auf uns zukommt. Da wir ohnehin fest damit gerechnet haben, nicht weiterzukommen, haben wir uns mit dem Gedanken an das ESC-Finale im Vorfeld gar nicht wirklich auseinandergesetzt. Umso grösser ist jetzt natürlich die Freude, weil es wirklich überraschend kam. Wir waren in vielen Vor-Umfragen zwar als Favorit gesetzt, aber das haben wir nicht ernst genommen, da alle messbaren Werte und Zahlen von Ikke Hüftgold gegen ein Weiterkommen von LOTL sprachen. Normalerweise bin ich absolut kein Freund von Überraschungen, aber in diesem Fall ist das etwas anders. Wir sind überglücklich, diese Möglichkeit zu bekommen!