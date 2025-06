Lorde mit «Virgin»: Ein Album wie ein Röntgenbild

Trip, Therapie, Transformation

Auch Erfahrungen mit MDMA und Psilocybin haben laut einem Interview mit dem «Rolling Stone» eine zentrale Rolle im Entstehungsprozess dieses Albums gespielt. Die Jahre, in denen sie versucht hatte, sich selbst zu schrumpfen, sind nun vorbei. Stattdessen erlaube sie sich nun, wortwörtlich Raum einzunehmen – physisch wie auch kreativ. Sogar ihre Genderidentität hätte sich erweitert, berichtet Lorde, auch nachzuhören in der Single «Man of the Year».