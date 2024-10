Loredana fällt wegen Zahnschmerzen im «DSDS»-Recall aus

Kleine Enttäuschung für alle, die es in den Recall von «Deutschland sucht den Superstar» geschafft haben: Wie der Sender RTL am Montag (21. Oktober) bekannt gegeben hat, muss die Jury bei der kommenden Folge auf Jurorin Loredana (29) verzichten. «Wir sind leider nur zu dritt heute», kündigt Dieter Bohlen (70) zum Start des Recalls an, den es bereits jetzt schon bei RTL+ als Stream zu sehen gibt. Bei RTL im linearen Programm läuft die Sendung am Mittwoch (23. Oktober) um 20:15 Uhr.