Loredana spricht offen über ihre mentale Krise nach ihrer Trennung

«DSDS»–Jurorin und Rapperin Loredana (29) hat in einem Interview mit dem Magazin «Spiegel» ungewöhnlich offen über ihre mentale Gesundheit in den letzten Jahren seit der Trennung von ihrem Ex–Ehemann gesprochen. Anlass des Gesprächs war ihr Buch «Als mein Herz brach», das in wenigen Tagen erscheint und in dem sie ihre Lebensgeschichte erzählt. Zudem äusserte sie sich in dem «Spiegel»–Interview auch zu «Deutschland sucht den Superstar», Dieter Bohlen (70) und dem kürzlichen Rausschmiss ihres Jury–Kollegen Pietro Lombardi (32).