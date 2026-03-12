Lori Loughlin: Erster Red-Carpet-Auftritt mit Töchtern seit Uni-Eklat

Olivia Jade entschuldigte sich damals in der Talkshow «Red Table Talk». Sie erklärte: «Wir haben Mist gebaut. Ich möchte nur eine zweite Chance, um zu sagen: ‹Ich gebe zu, dass ich Mist gebaut habe.›» Es sei eine «aufschlussreiche Erfahrung» gewesen, wegen der sie viele Dinge nun aus einer anderen Perspektive betrachten. Inzwischen lebt sie in Paris und ist weiterhin als Influencerin aktiv. Ihre Schwester Isabella Rose betreibt unterdessen eine eigene Strickmarke.