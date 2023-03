«Loriot, Otto & Co. - 60 Jahre TV-Comedy»: Worüber lacht Deutschland?

Legendäre Sketche

Es geht aber auch um legendäre Sketche wie etwa «Die Nudel» von und mit Loriot und Evelyn Hamann (1942-2007): Ein Mann (Loriot) und eine Frau namens Hildegard (Hamann) treffen sich zum romantischen Essen in einem italienischen Restaurant. Beide verzehren ein Nudelgericht. Als der Mann sich mit der Serviette über den Mund wischt, bleibt eine längliche Nudel an der Unterlippe hängen. Als er ihr nun seine Liebe gestehen will, ist Hildegard von der Nudel abgelenkt. Während seines Liebesgeständnisses fasst er sich immer wieder so ins Gesicht, dass die Nudel jeweils an einem anderen Punkt seines Gesichts kleben bleibt. Am Anfang versucht Hildegard seinen Redeschwall noch zu unterbrechen, danach sieht sie nur noch sprachlos zu ...