Los Angeles: Ist nun auch Hollywoods berühmter Walk of Fame in Gefahr?

Fällt den Feuern in Kalifornien einer der berühmtesten Orte der Welt zum Opfer? Wie die US–amerikanische Seite «The Hollywood Reporter» berichtet, bedrohen die Flammen inzwischen auch den ikonischen Walk of Fame und weitere bei Touristen beliebte Wahrzeichen der Stadt. So sei Mittwochnacht (8. Januar) ein weiterer Brand in Los Angeles ausgebrochen, der sich seinen zerstörerischen Weg in Richtung des nahegelegenen Walk of Fame bahnen könnte.