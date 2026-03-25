Löst sich Kit Harington endlich von «Game of Thrones»-Held Jon Schnee?

Einen ähnlich herben Dämpfer musste er danach sogar in seiner zweiten Heimat Westeros hinnehmen. Nicht zuletzt «Das Lied von Eis und Feuer»–Autor George R. R. Martin (77) ist sich lange Zeit sicher gewesen, dass von allen Sequel–Ideen zu «Game of Thrones» ein Ableger über Jon Schnee die sicherste Wette wäre. Schliesslich wurde der am Ende der Hauptserie in die harsche Region jenseits der Mauer verbannt – ein spannendes Setting für neue Abenteuer. Aber auch aus dieser Idee wurde bis heute nichts, aller Voraussicht nach wird das auch so bleiben.