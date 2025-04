Lothar Matthäus bleibt Fussball-Experte bei Sky

Der DFB–Rekordnationalspieler und ehemalige Weltfussballer Lothar Matthäus (64) bleibt Sky–Experte. Das gab der Bezahlsender am Samstagmittag via Instagram bekannt. Demnach wurde die bereits seit 2012 bestehende Partnerschaft erneut verlängert. Der Sky–Chefredakteur zeigte sich in einem ersten Statement begeistert von dieser Personalentscheidung: «Wir sind stolz darauf, dass Lothar Matthäus weiterhin ein wichtiger Teil unseres Teams und unser Mann für die besten Spiele der Bundesliga bleibt.»