Weltfussballer in «4 Blocks»-Parodie

Lothar Matthäus: Ironischer Seitenhieb auf Uli Hoeness in Werbespot

In einem Werbespot für einen Lidl–Energy–Drink mimt Fussball–Legende Lothar Matthäus das Opfer einer Verwechslung. Humorvoll und mit viel Augenzwinkern spielt er in dem Clip in «4 Blocks»–Optik auf seinen langjährigen Streit mit Uli Hoeness an.