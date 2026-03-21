Lothar Matthäus wird 65: Triumphe, Krisen und ein später Wandel

«We look infront, no behind»

In den zurückliegenden 15 Jahren hat Lothar Matthäus seinen Platz im Fussball jedoch wieder gefunden. Seit 2012 arbeitet er als angesehener TV–Experte für Sky, später dann auch für RTL. So dynamisch und wortreich wie als Spieler ist er auch am Mikrofon. Matthäus kritisiert, fordert und legt sich gelegentlich mit seinem Dauer–Rivalen Uli Hoeness an, der sich längst für seinen «Greenkeeper»–Spruch entschuldigt hat. Er hat hohe Ansprüche an die Teams und Spieler, über die er spricht. Dieselben Ansprüche, die er immer an sich anlegte. Matthäus meint es nur gut, will nur das Beste und den maximalen Erfolg für alle. Das wurde lange missverstanden. 2018 absolviert er noch eine Partie für den 1. FC Herzogenaurach, sein letztes offizielles Spiel überhaupt. «Er hat eine enorme Entwicklung gemacht, es ist ruhig geworden», stellt Reporter–Legende Marcel Reif (76) lobend fest. Geblieben ist Matthäus' optimistischer Blick auf das Leben. «We look infront, no behind» rief er schon 2000 in «Loddar»–Englisch amerikanischen Journalisten zu. Alles Gute, Lothar Matthäus!