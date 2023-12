Lotto King Karl: Dreifacher Bruch und Covid-Infektion

Ersatztermine schon gefunden

Der ehemalige Stadionsprecher beim HSV arbeitet nun daran, Ersatztermine für seine geplanten Konzerte zu finden. Das Konzert, das für den heutigen 08.12. in Lübeck geplant war, wird demnach auf den 06.04.2024 verschoben. Ein Konzert, das für den 15.12. in Hannover geplant war, geht nun am 16.02.2024 über die Bühne. Allerdings im Sitzen, «denn viel stehen werde ich da noch nicht können», kündigte Lotto auf seiner Seite an.